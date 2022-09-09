Şanlıurfa´da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karaköprü, Siverek ve Viranşehir'de belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 50 mermi, 300 gram esrar ve 688 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçak malzemelere el koyan jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-09-09 11:34:15
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