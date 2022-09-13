Şanlıurfa´da, 'Ahilik Haftası' etkinliği gergin bitti



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Gümrük Hanı'nda şed kuşanma töreni canlandırıldı. Bu sırada bir grup esnafın, yıkım kararı çıkan iş yerleri için yetkililerle yaptığı görüşme sırasında gerginlik yaşandı. Dİğer esnafın araya girmesiyle gerginlik son buldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 810 yıllık geçmişi olan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Gümrük Hanı'nda program düzenlendi. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma konularının vurgu yapıldığı etkinliğe Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Programda Ahilik duası okundu. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende 810 yıldır devam eden 'Esnaf duası' yapıldı. Duanın ardından Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Şed kuşanma töreni düzenlendi. Temsili olarak canlandırılan törende, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, geçiş dönemi olan Şed kuşanma töreninde ustalığa adım adan esnafa Şed kuşağı bağlandı.

Ahilik kültürünün bir gelenek olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Ahilik bizim bin yıla yakın zamandır kültürümüzde var olan bir gelenektir. Her gelen bir güzelliği ekleyerek bugüne kadar gelen kültürümüzün en güzel halidir" dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı törende Ahilik teşkilatının anlamı ve kökeninin kardeşlik olduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Ahilik; kardeşlik demektir. Sen kardeşine nasıl davranıyorsan, kardeşinle ilişkilerinde nasıl davranıyorsan insanlıkla ilişkilerin de o şekilde olması demektir. Bana göre Ahilik nasihati, kaynağını inancımızdan, kendi değerlerimizden, İslam inancından almıştır" diye konuştu.

GERGİNLİK YAŞANDI

Gümrükhan'a yakın bölgede bulunan ve yıkım kararı çıkan Özdiker Pasaj esnafı tören alanına geldi. Burada Özdiker Kuyumcular Çarşısı Başkanı Mustafa İsmet Üçeş, Vali Ayhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile görüşmeye başladı. Burada, iş yerlerini verilen bedelin altında yıkılmasını istemediklerini belirten esnaf ile protokol arasında tartışma çıktı. Bu sırada görüntü çekmek isteyen gazetecilere zabıta ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, tepki gösterdi. Tartışma, esnafın araya girmesiyle son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-09-13 17:10:43



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