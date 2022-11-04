Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişileri yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-11-04 13:56:56



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