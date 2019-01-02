Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi için nefesler tutuldu. Şans Topu'nda en son geçen hafta Bursa Nilüfer ve İzmir Dikili'den 2 talihli 5+1 bilerek kişi başı 1 milyon 42 bin 492 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte Şans Topu'nun geçen haftaki ve bu haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 2 OCAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 26 ARALIK 2018:

1 - 8 - 12 - 13 - 18 + 9

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / NİLÜFER - İZMİR / DİKİLİ

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.042.492,35 TL 5 bilen kişi sayısı : 7 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.554,70 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 205 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 360,75 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.660 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37,05 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.288 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,80 TL 3 bilen kişi sayısı : 82.261 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 59.749 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,85 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 202.427 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

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