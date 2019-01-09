Şans Topu sonuçları bu akşam gerçekleşen 917. hafta çekilişinin ardından belli oldu. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen Ankara Çankaya'da 2 kişi ile İstanbul Maltepe ve Kütahya Hisarcık'tan 4 kişi aralarında bölüştü ve kişi başı 159 bin 686 lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu'nun bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 9 OCAK: 7 - 15 - 19 - 32 - 33 + 7

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre, ikramiye bilgileri beli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 2 OCAK 2019: 5 - 18 - 22 - 24 - 31 + 2

5+1 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 159.686,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 9 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.097,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 194 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 329,35 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.768 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30,85 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.398 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 78.988 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 48.816 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,15 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 156.309 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

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