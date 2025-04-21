'Sansar Salvo'ya istenilen ceza belli oldu

Babasını darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 15 Nisan'da sevk edildiği mahkemece 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan tutuklanan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın soruşturması tamamlandı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darp ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası Gazi Arslan'ın darp edildiğini öne sürerek, şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığı babasının gögüs bölgesine vurarak darp ettiği anlatıldı.