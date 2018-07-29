Santos - America Mineiro düellosu

Brezilya Serie A maçında Santos ile America Mineiro, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Santos 16 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken America Mineiro 17 puanda ve 14. sırada. Santos, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. America Mineiro son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 569 kodlu maçı oynayanlar; Santos galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, America Mineiro galibiyet oranı 0.00.

Santos son hafta oynanan America Mineiro maçında 1-0 kazandı.

America Mineiro, Santos karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Santos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Santos, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

America Mineiro, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America Mineiro 4 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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