İstanbul'da emekli olmak: Her 6 haneden 1'i emekli, 3 emekliden 1'i ise çalışıyor

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşayan emeklilerin yaşam koşullarını ve emekli hanelerini resmi kaynaklar, yüz yüze yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler ile yapılan hesaplamalar üzerinden inceledi ve İstanbul’da Emekli Olmak Raporu’nu açıkladı.

İşte o raporun sonuçları…