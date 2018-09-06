Santos - Gremio Alegrense maçı heyecanı

Santos ve Gremio Alegrense, 07 Eylül 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. 27 puanlı Santos 10. sırada bulunuyor, Gremio Alegrense 40 puana sahip ve 4. sırada. Santos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gremio Alegrense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 508. İddaa'da Santos kazanır 2.00, berabere biter 2.70, Gremio Alegrense kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Santos son haftadaki Avai müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Gremio Alegrense ise Atletico Mineiro maçında 4-3 yenildi.

Santos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Santos, kendi sahasında 18 gol attı, 9 gol yedi.

Gremio Alegrense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gremio Alegrense, 8 gol atarken 6 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ