Sao Paulo - Vasco da Gama düellosu

Sao Paulo ve Vasco da Gama, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Sao Paulo 32 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Vasco da Gama 19 puanda ve 12. sırada. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vasco da Gama, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 567 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sao Paulo kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Vasco da Gama sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Sao Paulo son haftadaki Bahia müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Vasco da Gama ise Ponte Preta karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sao Paulo, 13 gol attı ve 5 gol yedi.

Vasco da Gama, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vasco da Gama 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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