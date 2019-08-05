SAP SE finansal sonuçlarını açıkladı

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP SE, 30 Haziran 2019’da sona eren ikinci çeyreğe dair finansal sonuçlarını açıkladı.

SAP SE CEO’su Bill McDermott değerlendirmesinde şunları söyledi: “SAP toplam gelirinde, bulut gelirinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dışı (non-IFRS) faaliyet gelirinde çift haneli büyüme elde etti. Qualtrics, Deneyim Yönetimi kategorisinde global bir standart olarak hızla büyüyor. Bulut brüt kâr marjlarımızın artışında da görüldüğü gibi operasyonlarımızı en iyi yönetme hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. Deneyim Yönetimiyle (Experience Management) güçlenen CEO dijital dönüşümü gündeminde, yılın tamamına yönelik öngörülerimiz kararlılıkla devam ediyor.”

SAP SE CFO’su Luka Mucic ise “Operasyonel mükemmelliğe yönelik çalışmalarımızın etkisini şimdiden görmeye başlamamızdan memnuniyet duyuyorum. Son yaptığımız satın almadan kaynaklanan kârlılık etkileri ve son dönemde Asya’daki yazılım gelirleri performansımızı etkileyen kısa süreli bölgesel ticari belirsizlik düşünüldüğünde, IFRS dışı faaliyet kârımız ve kârlılık performansımız kayda değer bir seviyede gerçekleşti. Devam eden güçlü müşteri talebi ve kâr odaklı yaklaşımımız sayesinde, orta vadeli hedeflerimize olduğu gibi 2019 yılı hedeflerimize de ulaşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz.” dedi.

2019 Yılı İkinci Çeyreğinde Öne Çıkan Finansal Sonuçlar

İkinci çeyrekte yeni bulut kontrat satışları yüzde 17 (sabit kurlarla yüzde 15) artarak 494 milyon Euro’ya ulaştı. Hiper-Ölçekli IaaS (Servis Olarak Altyapı) servis sağlayıcılarıyla yakın iş birliği stratejisi doğrultusunda yüksek kârlılık getiren IaaS fırsatlarına odaklanan SAP’nin IaaS harici yeni bulut kontrat satışları yüzde 27 arttı.

Bulut gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 1,69 milyar Euro (IFRS) oldu; yüzde 40 (IFRS dışı) ve IFRS dışı sabit kurlarla yüzde 35 (IFRS dışı) artış kaydedildi. Yazılım lisans gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşerek 948 milyon Euro (IFRS) oldu; yüzde 5 (IFRS dışı) ve sabit kurlarla yüzde 6 (IFRS dışı) düşüş yaşandı. Bu düşüşte özellikle son dönemde Asya’da yaşanan makro ölçekte belirsizlikler rol oynadı.

Yeni bulut ve yazılım siparişleri de ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttı (sabit kurlarla yüzde 1). IaaS harici yeni bulut ve yazılım satışları ise yüzde 9 yükseldi. Bulut ve yazılım gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 5,49 milyar Euro’ya (IFRS) ulaştı; yüzde 11 (IFRS dışı) ve sabit kurlarla yüzde 8 (IFRS dışı) artış gösterdi. Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 6,63 milyar Euro (IFRS) olarak gerçekleşti; yüzde 11 (IFRS dışı) ve sabit kurlarla yüzde 8 (IFRS dışı) yükseldi.

Daha öngörülebilir gelirlerin payı ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 (yüzde puan) artışla yüzde 69 olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekteki faaliyet kârında hem kontrollü işe alım uygulamaları hem de SAP’nin bulut iş kolunda devam eden verimlilik etkili oldu. Beklendiği üzere, ikinci çeyrekteki IFRS faaliyet kârı, satın almaya ilişkili masrafların yüksekliğinden etkilendi. Buna ek olarak, IFRS faaliyet kârı yüksek hisse bazlı personel ödemelerinin (Qualtrics’in satın alımı ve 2. çeyrekte SAP’nin hisse fiyatlarındaki güçlü artış nedeniyle) yanı sıra, Almanya’daki gönüllü işten çıkma oranının fazlalığı ve erken emeklilik programından yararlanma maliyetlerinden kaynaklı yeniden yapılandırmadan etkilendi.

Faaliyet kârı (IFRS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 0,83 milyar Euro olarak gerçekleşti; aynı dönem için yüzde 11 (IFRS dışı) ve sabit kurlarla (IFRS dışı) yüzde 8 arttı. Faaliyet marjı (IFRS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 (yüzde puan) gerileyerek yüzde 12,5 oldu. Faaliyet marjı (IFRS dışı ve sabit kurlarla IFRS dışı),satın almanın etkilerine karşın yüzde 27,3’te sabit kaldı. Hisse başı kazanç yüzde 21 düşüşle 0,48 Euro (IFRS) ve yüzde 11 artışla 1,09 Euro (IFRS dışı) oldu.

İlk 6 ay için faaliyetlerden elde edilen nakit akışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 düşerek 2,68 milyar Euro oldu. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışında 2018’in ilk 6 ayına kıyasla görülen gerileme özellikle hisse bazlı personel ödemelerinden (234 milyon Euro),yeniden yapılanma (183 milyon Euro) ve daha yüksek vergiler nedeniyle nakit çıkışından (412 milyon Euro) kaynaklandı. Ek olarak, IFRS 16 uygulaması nedeniyle de faaliyetlerden elde edilen nakit akışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 185 milyon Euro avantaj sağladı. Serbest nakit akışı yıldan yıla yüzde 10 artarak 1,96 milyar Euro’ya çıktı. İkinci çeyreğin sonu itibarıyla net likidite -8,55 milyar euro oldu.