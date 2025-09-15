Belediyeden temizlik çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, göl çevresinde piknik için yakılan ateşlerden kalan kül ve közlerin ekosisteme ciddi zarar verdiği vurgulanarak, "Ekiplerimiz temizlik sırasında gölün çekilen kısımlarında büyük miktarda mangal kömürü ve küle rastladı. Bu tür sorumsuzluklar, gölün doğal yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Göl havzasında yakılan ateş ve atılan her çöp, gölde yaşayan onlarca canlının hayatını tehlikeye atmaktadır" ifadesi kullanıldı.