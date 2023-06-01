Saraçhane'de heyecan verici keşif... Ürkütücü görüntüsüyle dikkat çekiyor

Pan'ın, Yunan mitolojisinde kırın, satirlerin ve çobanların tanrısı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tanım, Pan'ı doğa ile doğrudan ilişkili kıldığı için pastoral bir nitelik arz etse de Pan'ın bütün mitoslarda yarı keçi, yarı insan suretinde tasvir edilmesi onu korkutucu bir figür haline getirmiştir. Öyle ki Pan, kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur.