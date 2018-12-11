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Rol aldığı Modern Family dizisiyle tanınan 28 yaşındaki Sarah Hyland, sağlığı ile ilgili sorunları ilk kez anlattı. Hyland, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu ve 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ancak geçen yıl kabusun yeniden başladığını belirtti.