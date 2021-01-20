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Saraybosna'nın kayak merkezleri ziyaretçilerini bekliyor

1984 Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Bjelasnica ve İgman dağlarındaki kayak merkezleri, kış sporlarını sevenlere eşsiz deneyimler sunuyor

Saraybosna'nın kayak merkezleri ziyaretçilerini bekliyor
AA

Bosna Hersek'in "olimpiyat şehri" Saraybosna yakınlarındaki Bjelasnica ve İgman dağlarının kayak merkezleri, kış sporları tutkunlarına eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor.

AA'nın haberine göre kar kalınlığının artması ve okulların yarıyıl tatiline girmesiyle kayak merkezlerindeki yoğunluk da başlarken, farklı seviyelerde kayak pistlerinin bulunduğu merkezlerde salgın tedbirleri kapsamında güvenli hizmet de veriliyor.

Ziyaretçiler, 1984 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmış merkezlerde olimpiyat ruhunu hissetme fırsatı yakalarken, sadece kayakseverler değil, doğa tutkunları da dağların güzelliğini keşfetme imkanı buluyor.

Başkent Saraybosna'ya sadece yarım saat mesafede olan kayak merkezlerinde, kayak sporunu öğrenmek isteyenler için profesyonel eğitmenler de mevcut.

2 bin rakımlı Bjelasnica ve 1500 rakımlı İgman dağlarındaki kayak merkezleri, Avrupa'daki birçok merkeze kıyasla çok daha uygun fiyatlarda hizmet sunuyor.

BJELASNICA'YA SON 10 YILIN EN FAZLA KARI YAĞDI

Bjelasnica ve İgman'daki kayak merkezlerinin idaresinden sorumlu "ZOI'84" kamu kurumunun müdürü Edis Bakovic, yaptığı açıklamada, Bjelasnica'da bu kış son 10 yılın en yüksek kar seviyesine ulaşıldığını belirterek her geçen yıl daha fazla ziyaretçi ağırladıklarını ifade etti.

Otel ve kayak merkezlerinde salgın tedbirlerine de harfiyen uyulduğunun altını çizen Bakovic, profesyonel aydınlatma ile kış sporu tutkunlarına gece kayak yapma imkanı da sunduklarını söyledi.

Bakovic, kayak yapmak istemeyenlere de Bjelasnica'nın temiz havada yürüme ve eşsiz doğayı keşfetme imkanı sunduğunu belirterek "Karda çay ya da kahve içmenin keyfi bir başka." ifadelerini kullandı.

Bjelasnica'nın Olimpiyatlar sırasında efsane isimlere ev sahipliği yaptığını anımsatan Bakovic, orman manzarası sunan kayak pistlerinin kış sporu tutkunları için unutulmaz bir deneyim olacağını söyledi.

OLİMPİYAT RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR

Saraybosna Kantonu (KS) Turizm Birliği Başkanı Mufik Muslic de kayak ve yürüyüş dışında Bjelasnica'da adrenalin tutkunları için karda motosiklet sürme imkanı da bulunduğunu belirterek dağdaki hava kalitesinin kalp hastaları için de iyi bir tedavi sunduğunu kaydetti.

Kayak merkezlerinin son derece profesyonel şartlarla faaliyet gösterdiğini dile getiren Muslic, "Olimpiyat ruhunu yaşatmaya devam eden dağlarımızı insan ömründe bir kez ziyaret edilmeli. Bu güzelliği herkes görmeli ve arkadaşlarına anlatmalı." dedi.

Bjelasnica'nın gözde otellerinden Han Otel'in işletmecisi Edina Koco da bu sezon Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde hizmet verdiklerini belirterek kayak pistleri ve dağ manzaralı otelde konuklara Bosna mutfağı başta olmak üzere dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini sunduklarını söyledi.

BOSNA'DAKİ DİRENİŞ'İN SEMBOLÜ

İgman Dağı, kayak pistlerinin yanı sıra Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp birliklerin saldırılarının durdurulması ve başkent Saraybosna'nın savunulmasında da sembol yerlerden biri oldu.

Ziyaretçilerine Bosna'daki savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İgman savunmasının ruhunu da hissettiren dağ, ülkedeki ilk "asker camisi" olma özelliği taşıyan İgman Camisi'ne de ev sahipliği yapıyor.

İgman'da bulunan Monti Oteli'nin Müdürü Dragana Kurtagic, geçen yıl faaliyete başlamalarına rağmen oldukça ilgi gördüklerini, salgın tedbirlerine uygun olarak hizmet verdiklerini söyledi.

KAYAK OKULLARI DA MEVCUT

Bosna Hersek'in eşsiz doğasında kayak yapmayı öğrenmek isteyenler için kayak eğitimi imkanı da sunulan Bjelasnica ve İgman'da, hem bireysel hem de grup olarak kayak dersleri veriliyor.

Champions Kayak Okulu antrenörlerinden Enis Vahida, kayak okulundaki tüm antrenörlerin lisanslı eğitmenler olduğunu belirterek "Özellikle çocuklarla uzun yıllardır çalışıyoruz. Farklı seviyelerde gruplarımız var. Bazıları başlangıç seviyesindeyken, yıllardır devam eden çocuklarımız da mevcut." dedi.

Yetişkinler için de ders verdiklerini aktaran Vahida, "Yetişkinlerle bire bir çalışıyoruz. Hafta içi beş gün boyunca derslerimiz devam ediyor. Hafta sonu ise çocuklarla bire bir derslere odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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