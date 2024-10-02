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        Sarıkamış'ın yeni hayvan pazarı hizmete girdi

        Tarım ve hayvancılığın önemli şehirlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kurulan modern canlı hayvan pazarı kapılarını besicilere açtı. Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, "Besicilerimizin bu modern tesisimize sahip çıkmasını canlandırmasını istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:23
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        Sarıkamış'ın yeni hayvan pazarı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kurulan modern canlı hayvan pazarı hizmete girdi.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, modern hayvan pazarının bölge hayvancılığı için büyük önem arz ettiğini belirtti.

        Kılıç, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların tesise sahip çıkması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

        "Kapalı ve açık hayvan satış üniteleri olan, kafeterya ve gece ahırları bulunan hayvan pazarımıza herkesin ilgi göstermesi lazım. Hayvan alışverişini burada yaparak ilçenin ekonomisine katkı sağlayalım. Bizler, kaymakamlık, belediye olarak her türlü katkıyı veriyoruz. Besicilerimizin bu modern tesisimize sahip çıkmasını canlandırmasını istiyoruz."

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