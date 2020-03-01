İHA

Sarıyer'de üç halk otobüsü ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sarıyer Ayazağa 125. Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, ters istikametlerde seyir halinde olan 2 halk otobüsü, yan yana geldiği sırada yasak park nedeniyle geçiş yapamadı. O esnada Ayazağa istikametine giden halk otobüsü manevra için hamle yaptığı sırada Sarıyer istikametine giden bir başka halk otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki halk otobüsüne çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu sırada yol kenarında park etmeye çalışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Sürücü çarpmanın etkisiyle yere düşerken, motosikleti kaza yapan iki halk otobüsünün arasında kalarak sıkıştı. Kazada yaralanan 3 kişi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Görüntülerde, kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırıma yanaşan motosikletliye çarpıyor. Motosiklet otobüsün altına girerken, sürücü ise kaldırıma fırlıyor. Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan sürücü, belini tutarak yere yığılıyor. Vatandaşlar sürücüye yardım ediyor. Otobüs öndeki otobüslere çarparak durabiliyor.