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        Haberler Magazin Şarkıcı Şimal'den kötü haber - Magazin haberleri

        Şimal'den kötü haber

        2022 yılında meme kanserini yenen Şimal, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:05
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        Şarkıcı Şimal, üç yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.

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        Tedaviler sonrası kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığına kavuştuğunu sevenlerine duyurmuştu.

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        "DUALARINIZI BEKLİYORUM"

        Şimal, geçtiğimiz ocak ayında hayranlarını üzmüştü. Şarkıcı, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" açıklamasını bulunmuştu.

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        8 saatlik operasyonun ardından tedavi gören ve kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, hastalığının metastaz yaptığını duyurdu.

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        Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı: Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!

        #Şimal
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