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        Haberler Magazin Şarkıcı Şimal'den üzücü haber: Dualarınızı bekliyorum - Magazin haberleri

        Şarkıcı Şimal'den üzücü haber: Dualarınızı bekliyorum

        Yaklaşık üç yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra hastalığı atlatan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, beyninde tümör olduğunu ve ameliyat olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 23:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:56
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        Şarkıcı Şimal, üç yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.

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        Tedaviler sonrası kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığına kavuştuğunu sevenlerine duyurmuştu.

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        "DUALARINIZI BEKLİYORUM"

        Şimal dün yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü. Şarkıcı, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" açıklamasını bulundu.

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        Şimal, meme kanserini atlattıktan sonra 2021 yılında sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlanmıştı.

        #Şimal
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