Şarkıcı Şimal'den üzücü haber: Dualarınızı bekliyorum

Şarkıcı Şimal, üç yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu.

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"DUALARINIZI BEKLİYORUM"



Şimal dün yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü. Şarkıcı, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" açıklamasını bulundu.