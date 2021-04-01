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Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yok mu? Şarkılar Bizi Söyler 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Şarkılar Bizi Söyler 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusu merak ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı programın bu akşam Kanal D yayın akışında olmaması nedeniyle 'Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yok mu?' Sorusu gündeme geldi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yok mu? Şarkılar Bizi Söyler 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yok mu? Şarkılar Bizi Söyler 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen programın yayın gününün değiştiği duyuruldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ne zaman?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programı 5 Nisan pazartesi akşamı saat 20:00’de yayınlanacak. Bu akşam ise Kanal D ekranlarında 20:00’de Bumblebee ekrana gelecek.

Şarkılar Bizi Söyler 6. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek. Programın bu haftaki konuğu ünlü komedyen Ata Demirer olacak.

1 NİSAN 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Bumblebee

22:30 Bumblebee

00:45 Trajedi Kızlar

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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