Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 18 Mart İşte Sibel Can ve Hakan Altun'un bu akşamki konukları

Uzun bir aradan sonra yeniden Şarkılar Bizi Söyler ile sevenlerinin karşısına çıkan Sibel Can ve Hakan Altun, her Perşembe günü farklı bir formatla ekrana geliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ise Ferdi Tayfur'un şarkıları söylenecek... Peki bu akşam Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler konukları isimleri...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları usta sanatçılar Tuğçe Tayfur, Serkan Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Taksim Trio ve Serdar Ortaç oluyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de başlayacak.