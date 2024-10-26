Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 5’inci haftasında sahasında ağırladığı Panathinaikos’a 81-76 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius değerlendirmelerde bulundu. Maça kötü başladıklarını ve maç sonunda ise çocukça top kayıpları yaptıklarını söyleyen Sarunas Jasikevicius, “Ergin ve Panathinaikos’a tebrikler. Maçın başlangıcı çok üzücüydü. 3’üncü çeyrekte daha iyiydik. Son çeyrekte daha çok savaştık ama sonrasında çocukta top kayıpları yaptık. Takımın birlik olamaması beni endişelendiren bir konu” şeklinde konuştu.

‘BU ŞEKİLDE SON ŞAMPİYONU YENEMEZSİNİZ’

Maçın sadece 15 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını belirten Jasikevicius, “Basketbol açısından neden Panathinaikos bize baskı yapıyor ama biz yapamıyoruz diye düşündüm. Birlik olmak çok önemli. Biz başka bir moddayız. Savaşarak Anadolu Efes ve Olympiakos’u yendik. Sadece 15 dakika iyi oynadık. Bu şekilde son şampiyonu yenemezsiniz” ifadelerini kullandı.

‘İLK 2 ÇEYREK TAKIM AYRI NOKTADAYDI’

Sarunas Jasikevicius sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şu an sürekli yeni oyuncular katıldığı için adapte olma açısından geride kalmış durumdayız. 3’üncü ve 4’üncü çeyrek çok iyiydik. İlk 2 çeyrek takım ayrı noktadaydı. Bunlar beni endişelendiriyor.”