Sarunas Jasikevicius: Savunmada çok kötüydük!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Monaco'yu tebrik ediyorum. Daha iyi oynadılar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Savunmada çok kötüydük. Üçüncü çeyrekte çok zor atışlarda isabet buldular. Sahamızda 99 sayı yememiz kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuların sayısının artmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Jasikevicius, "Fenerbahçe'de bahane olmaz. Aynı takım Madrid'de kazandı. Yanlışlara bakmak lazım. Pes etmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sorunları hafife alamayız. Karakter ortaya koyup fedakarlık beklemeliyiz. Benim başantrenör olduğum takımda asla bahane kabul edilemez." diye konuştu.