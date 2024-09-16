Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda kadın mezarına rastlandı

"ONUR VERİCİ"

Batum’da gerçekleştirilen Roma dönemine ait çalışmaların incelendiği 26'ncı Uluslararası Arkeoloji Kongresi'nin ardından gezi ve inceleme programı kapsamında İngiltere, Almanya, Macaristan, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Avusturya, Finlandiya, Polonya ve ABD ülkelerinden gelen 69 arkeolog Satala Antik Kenti’ni ziyaret etti. Arkeologların Satala'yı gezmelerinden mutluluk duyduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, "Avrupa'nın en önemli kongrelerinden biri, bu yıl itibarıyla Batum'da gerçekleştirildi. Kongrenin ziyaretçileri, arkeologlar, gezi rotası olarak da Satala'yı son durak olarak seçtiler. Biz de bugün 16 Eylül itibarıyla onları Satala'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için çok büyük bir adım, çünkü Avrupa'nın en büyük kongrelerinden biri ve yaklaşık olarak sadece 3 yılda bir gerçekleştiriyor. Bu sene itibarıyla Batum'da gerçekleştirilmesi ve bir ayağının da Satala olarak ziyarete gelmeleri bizim için çok onur verici. Bu sürecin sürekli olarak biz uluslararası iş birlikleriyle Satala'yı öne çıkarmayı, Satala'nın değerini, önemini ortaya çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.