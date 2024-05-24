Saturday Night Fever’daki dans pisti açık artırmaya çıkıyor

1977 yapımım kült müzikal, Saturday Night Fever’daki dans pisti açık artırmayla satışa çıkıyor.

Julien’s Auctions ve Turner Classic tarafından satışa sunulan pist için tahmini olarak 300 bin dolar değer biçildi.

Filmde, İtalyan-Amerikalı Tony Manero karakterine hayat veren John Travolta bu renkli pistte Bee Gee’nin How Deep Is Your Love, More Than A Woman, Open Sesame ve Stayin’ Alive gibi şarkılardaki dans hareketleriyle hatırlanıyor.

Renkli zeminin yanında 1981 yapımı, Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark filmindeki dekor ve The Big Lebowski filminin kostümleri de yeni alıcılarını bekliyor.