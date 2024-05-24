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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Saturday Night Fever’daki dans pisti açık artırmaya çıkıyor

        Saturday Night Fever’daki dans pisti açık artırmaya çıkıyor

        1977 yapımı Saturday Night Fever filminde kullanılan dans pisti açık artırmaya çıkıyor. 300 bin dolar değerin biçildiği dans pistinin yanında The Big Lebowski filminin kostümleri de yeni sahiplerini arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:12
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        Ünlü dans pisti açık artırmaya çıkıyor
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        1977 yapımım kült müzikal, Saturday Night Fever’daki dans pisti açık artırmayla satışa çıkıyor.

        Julien’s Auctions ve Turner Classic tarafından satışa sunulan pist için tahmini olarak 300 bin dolar değer biçildi.

        Filmde, İtalyan-Amerikalı Tony Manero karakterine hayat veren John Travolta bu renkli pistte Bee Gee’nin How Deep Is Your Love, More Than A Woman, Open Sesame ve Stayin’ Alive gibi şarkılardaki dans hareketleriyle hatırlanıyor.

        Renkli zeminin yanında 1981 yapımı, Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark filmindeki dekor ve The Big Lebowski filminin kostümleri de yeni alıcılarını bekliyor.

        Indiana Jones filminde kullanılan sandığın tahmini değerinin 50 bin ila 70 bin dolar değişebileceği öngörülüyor.

        ÜNLÜ BOWLİNG TİŞÖRTÜ DE YENİ SAHİBİNİ ARIYOR

        Coen Kardeşler'in suç komedisi The Big Lebowksi'nin kostümleri ve eşyaları da müzayede de yer alıyor.

        Filmde The Dude karakterini canlandıran Jeff Bridges tarafından giyilen bowling tişörtü de satışa çıkarılan parçalar arasında.

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        Los Angeles’daki 4 günlük çevrimiçi ve canlı müzayede 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Satışlardan elde edilecek paranın bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanacak.

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        #John Travolta
        #saturday night fever
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