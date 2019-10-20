Savaşçı 78. son bölümü izlendi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı son bölümünde, Markus askerleri kışkırtıyor. Albay Halil İbrahim ise yeni emirler veriyor. Peki, Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Savaşçı 78. son bölümünün ardından 79. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
SAVAŞÇI SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Kılıç Timi için riskli adımlar atılmaya devam edileceğini gösterdi. Kendi canlarını hiçe sayan kahramanlar bu hafta da zorlu operasyonlara çıkacaklar. Peki, Savaşı 78. bölümde Kılıç Timi başarılı olabilecek mi?
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