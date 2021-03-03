Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin 5. sezonunda ilk tanıtım yayımlandı. Peki Savaşçı ne zaman başlıyor ve yeni oyuncuları kimler?

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı ne zaman başlayacağı ile ilgili heyecan dorukta. Pazar günleri yayımlanan dizinin 7 Mart Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Fox TV'de bu akşam Kefaret dizisi ekranlara geliyor...

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM?

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

DİZİDEN AYRILANLAR

Savaşçı'nın barol oyuncusu Berk Oktay, Yasak Elma dizisine geçti. Aynı zamanda Gaye Turgut Evin de Savaşçı'ya veda ederek TRT1’de yayınlanan Tövbeler Olsun’un kadrosunda yer almaya başladı. Diziden başka ayrılık haberleri de geldi. Gökçen’i oynayan Elit Andaç Çam ayrıca, Astsubay Demir Döğer karakteriyle Ogeday Girişken’in de yapımdan ayrıldığı belirtilmişti. Ayça karakterini oynayan Feyza Sevil Güngör’ün de ekibe veda ettiği söyleniyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?