Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi bu akşam yayınlanacak mı?
Savaşçı dizisini takip eden izleyiciler dizinin yeni sezonda da takipçisi olacak. Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşan savaşçı dizisinin yeni sezonunu merakla bekleniyor. Peki, Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi bu akşam yayınlanacak mı?
30.09.2018 - 17:36 | Güncelleme:
Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Sezerli, Sarp Levendoğlu gibi oyuncular bulunan savaşçı dizisi dizinin ne zaman başlayacağı izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi bu akşam yayınlanacak mı?
Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağına dair bir resmi açıklama yok. Ancak yayınlanan 2. fragmanın ardından dizinin yakın bir zamanda izleyiciler ile buluşması bekleniyor.
SAVAŞÇI YENİ SEZON 2. FRAGMANI
SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ
Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...
Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.
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Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi bu akşam yayınlanacak mı? - Son Dakika Haberler/savasci-yeni-sezon-ne-zaman-baslayacak-savasci-dizisi-bu-aksam-yayinlanacak-mi-21626502162650
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