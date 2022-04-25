DHA

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Yılmaz getirildi. Müşteki Savcı O.S.'nin mazeret dilekçesi sunarak katılmadığı duruşmada, güvenlik görevlisi A.P. ve katip İ.B. müşteki olarak yer aldı. Duruşmada sanık avukatı Yüksel Umut da hazır bulundu.

ZİHİNSEL ENGELLİ DEĞİLİM

Duruşmada söz alan sanık Gökmen Yılmaz'ın yüksek ses tonuyla konuştuğu dikkat çekti. Sanık Yılmaz 25 memura para verdirip peşime taktılar. Savcıya eğer yakalanmazlarsa sizin çocuğunuzu da zehirleyecekler dedim. Hakkımı istedim, olmayınca dövün dedi, ben de yakasına yapıştım dedi. Hakim, sanığın ses tonu nedeniyle uyarıda bulununca, sanık avukatı Yüksel Umut zihinsel engelli olduğuna dair rapor sunduğunu söyledi. Bu sırada sanık Yılmaz'ın Hayır zihinsel engelli değilim sözleri dikkat çekti. Sanık Gökmen Yılmaz, olay günü müşteki Savcı O.S.'den talepte bulunduğunu, O.S.'nin talebine olumlu cevap vermediğini öne sürerek Savcı içeride bulunan güvenlik görevlisine 'Dövün bunu, dışarı atın' dedi. Ben de savcının yakasına yapıştım. Güvenlik görevlisi araya girdi, ona vurduğumu hatırlamıyorum diye konuştu.

CEZAİ EHLİYETİ YOK

Sanık avukatı Yüksel Umut, doktor raporlarını dosyaya sunduklarını belirterek Müvekkilim yüzde 48 oranında engellidir. Cezai ehliyeti yoktur. Akıl hastası kapsamında rapor aldırılmasını talep ediyoruz dedi.

SAVCININ ÇENESİNE VURDU

Müşteki güvenlik görevlisi A.P., sanığın olaydan iki gün önce savcıyla görüşmek için adliyeye geldiğini, karantinada olduğunu söyleyince hakaret ederek adliyeden ayrıldığını söyledi. Olay günü sanığın yeniden Savcı O.S. ile görüşmek için geldiğini, yüksek sesle konuştuğunu belirterek Savcı sakin olmasını söyledi ancak, sanık sakinleşmeyip hakaret etmeye başladı. Savcı 'Dışarı çıkarın, polisi arayın, tutuklamaya sevk edin' dedi. Ben sanığı dışarı çıkarmaya çalışırken bana tekmeyle vurdu. Yardımcı olmak için yanıma gelen savcının da çenesine yumrukla vurdu dedi.

SAVCI BUNU DÖVÜN ŞEKLİNDE SÖZLER SÖYLEMEDİ

Katip İ.B.'nin de ise odaya girip yaşanan arbedeye müdahale ettiğini ve parmağının zedelendiğini söyleyen A.P., Sanık odadan çıkarılırken hakaret ve tehditlerini sürdürdü. Allah'ın emrini uygulamaya geldim' dedi. Savcı tartışmadan önce 'Bunu dövün' şeklinde sözler söylemedi diye konuştu. A.P., sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Katip İ.B. ise sanığın kendisine kasıtlı olarak zarar vermediği düşündüğünü belirterek, şikayetçi olmadı.

TAHLİYE VE ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK KARARI

Sanığın duruşma sırasında defalarca ayağa kalkarak, ifadelere müdahale ettiği dikkat çekti. Hakim sanığa söz verilmeden konuşmaması uyarısında bulundu.

Sanık avukatı müvekkilinin işlediği iddia edilen suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığını, yaptığı eylemi bilmediğini ifade ederek, tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaya sunulan sağlık raporlarını dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Sanığın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yönünden davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediğinin tespiti için sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

13 YIL 7 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Gökmen Yılmaz’ın 4 Mart 2022 tarihinde makamında Savcı O.S.'ye hakaret ettiği, dışarı çıkarılmak istendiğinde ise güvenlik görevlisi A.P.'ye tekme ve yumruk attığı anlatıldı. Sanığın savcı O.S.'yi de iterek çenesine vurduğu anlatılan iddianamede, olaya müdahale etmek isteyen katip İ.B.'nin de darp edildiği bildirildi. İddianamede Gökmen Yılmaz'ın Kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde alenen hakaret', 'Zincirleme şekilde tehdit' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 3 yıl 1 ay 15 günden, 13 yıl 7 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.