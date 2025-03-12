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        Savrulan araç yayaya çarptı

        Kocaeli'de kamyona vurduktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı yayanın yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 01:15 Güncelleme: 12.03.2025 - 01:15
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        Savrulan araç yayaya çarptı
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        Gebze ilçesinde 6 Martta Osmanyılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde seyreden hafif ticari araç, sokağa döneceği sırada karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Savrulan hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Yaman hayatını kaybetti.

        Kaza anı, kamyonun ve bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, hafif ticari aracın dönmeye çalıştığı sırada karşı istikametten gelen kamyonla çarpışması, daha sonra savrularak yol kenarında yürüyen Yamana çarpması yer alıyor.

        Öte yandan, gözaltına alınan iki sürücünün, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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