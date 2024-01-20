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        Haberler Gündem Politika Şavşat Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti

        Şavşat Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti

        Artvin'in Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 22:47 Güncelleme: 20.01.2024 - 22:47
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        Şavşat Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
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        Artvin'in Şavşat Belediye Başkanı Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi süresince ilçede kalıcı hizmetlere imza attığını belirtti.

        "Ben bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki kendi partimin de ihanetine uğradım." ifadesini kullanan Acar, şunları kaydetti:

        "Her türlü zorluğa karşın halkımıza ve Şavşat'ımıza olan sevgim ve hizmet aşkımdan dolayı hepsini sineye çektim.

        Ancak bunca zor, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de beni seven, yanımda olan siz değerli Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl içinde yer aldığım, hizmet verdiğim CHP'den istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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