İbrahim Yıldız yazdı: Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!

Beşiktaş, Süper Lig’de son sıralarda bulunan Pendikspor’a 4-0 yenildi.

Sezon başından bu yana performans sorunu yaşayan Siyah-Beyazlılar, spor kamuoyunun en çok tartıştığı takım oldu.

Siyah-Beyazlı taraftarlar her şeyin farkında. Takım içerisindeki sorunların bugüne dek çözülemeyişinin tek sorumlusu olarak geçmiş yönetimi ve o dönem takımın başında görev alan teknik direktörü gösteriyorlar.

Kurulan takımın vasatlığı bir yana, arka arkaya değişen teknik direktörler Beşiktaş’a umut olmadı. Kim gelirse gelsin kötü gidiş bir türlü engellenemedi.

Futbol severlerin en büyük eğlencesi olan maçların, çekişmeli, zevkli ve heyecanı yüksek atmosferde oynanması beklenir. Tribünleri bu nedenle dolduruyorlar. Yağmur çamur demeden saatlerinin önemli bir bölümünü maç gününe ayırıyorlar.

Tarihi başarılarla dolu olan efsane takım Beşiktaş’ın bugün yaşadığı sıkıntı tek başına kendi taraftarını mutsuz etmiyor. Lig’de kalite bekleyen, güzel maçlar izlemek isteyen, rekabet havasını görmek isteyen spor severler de üzülüyorlar.

Beşiktaş’lı oyuncuların yalnız kendi taraftarları için değil, futbol severlere olan saygıları da yok olmuş. Tek işleri futbol oynamak olan futbolcuların daha sorumlu davranmasını beklemek herkesin en doğal hakkı.

Ne yazık ki, Beşiktaş yönetim olarak bu sezonu çöpe attı. Yanlış tercihler şampiyonluk iddiasından uzlaştırdı. Açıkçası, yönetim yönetemedi!

Maça gelince, bu yenilgi her an olabilecek bir sonuçtu.

Portekiz’li teknik adam Santos geldiğinde her şeyin bir anda değişeceğini kimse beklemiyordu.

Eldeki kadronun kalitesi zaten belliydi.