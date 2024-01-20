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        Haberler Gündem Otomobilin çarptığı yayayı yağmurdan korumak için şemsiye tuttu - Öne çıkan haberler

        Otomobilin çarptığı yayayı yağmurdan korumak için şemsiye tuttu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'insanlık ölmemiş' dedirten olay. İnegöl'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan vatandaş asfaltın üstüne düştü. Çevrede bulunan bir esnaf olay yerine koşarak yaralı vatandaşa şemsiye tutarak sağanak yağmurdan korudu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 22:17 Güncelleme: 20.01.2024 - 23:04
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        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Senayi Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması nedeniyle yaralandı. Kazanın ardından asfaltta yatan yaralıya çevredeki bir esnaf şemsiye tutup, sağanaktan korudu.

        YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

        Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İlker A. (55) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senayi Ç.'ye çarptı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Senayi Ç. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir esnaf, asfaltta yatan yaralıyı yağmurdan korumak için şemsiye getirerek ambulansa bindirilene kadar şemsiye tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senayi Ç., tedaviye alındı.

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        #İnegöl
        #haberler
        #Senayi Ç.
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