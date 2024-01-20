Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip: Hull City...
Trabzonspor'da takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Abdülkadir Ömür, İngiltere yolunda. Championship ekiplerinden Hull City, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Abdülkadir Ömür ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat eden Ada ekibi Hull City'nin Trabzonspor ile de temasa geçtiği öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre, kulüpler arasında anlaşma sağlanaması durumunda milli oyuncunun Ada ekibine transferi gerçekleşebilir.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla toplamda 211 maça çıkıp 25 gol attı ve 36 da asist yaptı.
Bordo-mavili ekip geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un yönetim kurulu kararıyla A takımdan ayrı çalışması yönünde bir karar almıştı.