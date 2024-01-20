Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip: Hull City...

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Abdülkadir Ömür ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat eden Ada ekibi Hull City'nin Trabzonspor ile de temasa geçtiği öğrenildi.