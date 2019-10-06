Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSavunma Sanayi

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü

AA

İsmail Demir'in 97 yaşında vefat eden annesi Kadire Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 97 yaşında vefat eden annesi Kadire Demir, İstanbul'da toprağa verildi.

Kadire Demir için Başakşehir 2. Etap Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına İsmail Demir, Kadire Demir'in yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, savunma sanayisinden kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Kadire Demir’in cenazesi, kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı
SAVUNMA SANAYİAkıncı’nın yeni test görüntüleri yayınlandı
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat
SAVUNMA SANAYİSavunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat
'2020'de Airbus’ın Türkiye'de 2,5 milyar dolarlık yatırım yapması beklenmekte'
SAVUNMA SANAYİBakan Turhan'dan Airbus açıklaması
ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı
SAVUNMA SANAYİASELSAN'da istihdam seferberliği
Aselsan denize indi! Elektronik harpte devrim - Haberler
SAVUNMA SANAYİASELSAN'dan bir ilk
TSK'nin haberleşme altyapısına takviye
SAVUNMA SANAYİTSK'nin haberleşme altyapısına takviye
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 750 bin kişi gezdi
SAVUNMA SANAYİRekor kırıldı! 1 milyon 750 bin kişi gitti
Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji, vizyon ve paradigma değişikliği ile hayata geçer
SAVUNMA SANAYİSelçuk Bayraktar: Yıllarca kaportacılık yapmışız
Akıncı Taarruzi İHA'nın ilk uçuş tarihi açıklandı
SAVUNMA SANAYİ"Ekim ayında uçacak"
Milli Muharip Uçak’ın birebir modeli TEKNOFEST’te - Haberler
SAVUNMA SANAYİTEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X