Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokenti'nde, ilköğretim ve lise müfredatındaki matematik, fizik ve geometri derslerinin daha pratik ve eğlenceli bir yolla öğretilmesini hedefleyen "bilimsel oyuncaklar" geliştirildi.

AA'nın haberine göre; Bilimsel Oyuncaklar Projesi kapsamında tasarlanan oyuncaklar, sayısal derslerin soyut konularının daha rahat öğrenilmesine katkı sağlıyor. Tamamen geri dönüştürülebilir ve antibakteriyel malzemelerden üretilen oyuncaklar, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin görsel zekasının ve el-göz koordinasyonunun artırılmasını da sağlıyor.

ZORLU KONULAR FARKLI TEKNİKLERLE ÖĞRETİLECEK

Tasarladıkları bilimsel oyuncakları, tüm Türkiye'de tanıtmak için yola çıkan ve Ankara'daki Sivas Günleri etkinliğine katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sebahattin Kartal, proje ile müfredatın zorlu konularının farklı tekniklerle öğretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kartal, ilköğretim ve lisedeki derslerin birçok soyut konu içerdiğine işaret ederek, "Tasarladığımız bilimsel oyuncaklarla matematik, fizik ve geometri, artık çocuk oyuncağı. Oyuncakların tasarımında, zorlu konuların, kalıcı ve daha hızlı şekilde kavranılmasını sağlayan bir teknik uygulandı. Böylece, oyuncaklar ile müfredattaki zor konular, daha basit ve tamamen pratik yöntemlerle severek öğretilebilecek. Şimdiye kadar aldığımız geri dönüşler son derece olumlu. Projeyi geliştirmeye devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin de hedef kitleleri olduğunu, onların sorunlarını tespit ederek doğru oyuncak ve materyaller tasarladıklarını belirten Kartal, "Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin el göz koordinasyonu ve bilişsel zekalarını artırıcı, çene kaslarını güçlendirici, farklı düşünme becerilerini geliştiren oyuncaklar da üretiyoruz. Her bir öğrencinin konuları farklı algıladığını ve farklı şekilde kavradığını biliyoruz. " diye konuştu.

"OYUNCAKLAR TAMAMEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE ANTİBAKTERİYEL"

Kartal, ilköğretim, lise ve özel eğitim müfredatları için tasarlanan oyuncakların öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayan ahşap ve cam gibi geri dönüştürülebilir malzemeden üretildiğini ve antibakteriyel özellikte olduğunu kaydetti.

Paylaşım temelli etkinliklerin daha eğitici ve öğretici olduğunu vurgulayan Kartal, bu sebeple oyuncakların bir kısmının çocukların ailesi ve arkadaşlarıyla katılabileceği grup etkinliklerine uygun tasarlandığını anlattı.

Kartal, oyuncakların tüm müfredatı kapsayacak kadar geliştirilmesi ve ülke genelinde tanıtılması için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.