3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan doruktaydı. Milli Piyango İdaresi tarafından ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı. Sayısal Loto sonuçları Çarşamba günü büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle Sayısal Loto 3 Kasım sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından heyecan içerisinde bekleniyordu. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 KASIM

Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım Cumartesi: 1 - 23 - 27 - 28 - 39 - 48

6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bu hafta ikinci kez devretti. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından devreden ikramiye tutarı 2.610.693,95 TL olarak ilan edildi.

SAYISAL LOTO SORGULAMA SAYFASI

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır. Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır. 16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.[1]

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

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