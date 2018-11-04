SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sayısal Loto
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Sayısal Loto çıldırdı: Bir haftada 2. devir! MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım Cumartesi

Sayısal Loto sonuçları dün akşam yapılan çekilişle açıklandı. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım..

04.11.2018 - 11:54 | Güncelleme:

3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan doruktaydı.  Milli Piyango İdaresi tarafından ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı. Sayısal Loto sonuçları Çarşamba günü büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle Sayısal Loto 3 Kasım sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından heyecan içerisinde bekleniyordu. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 KASIM

Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Kasım Cumartesi: 1 - 23 - 27 - 28 - 39 - 48 

6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bu hafta ikinci kez devretti. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından devreden ikramiye tutarı 2.610.693,95 TL olarak ilan edildi.

SAYISAL LOTO SORGULAMA SAYFASI

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır. Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır. 16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.[1]

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X