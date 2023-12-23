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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor 23 Aralık 2023! İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        23 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı haftanın son çekişi ile devam etti. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçların açıklanmasının ardından bilet sorgulama süreci başlayacak. İşte 23 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 23.12.2023 - 20:31
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        23 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları
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        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından şans oyunu tutkunları tarafından sorgulama süreci başlayacak. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        23 ARALIK 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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