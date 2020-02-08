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Sayısal Loto sonuçları sorgula! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları - 8 Şubat 2020 Cumartesi

Sayısal Loto çekilişi bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1295. kez gerçekleştirildi. Sayısal Loto'nun son 2 çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için 3 milyon 209 bin liralık büyük ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. Bu akşamki büyük ikramiye ise 5 milyon 222 bin lira olarak duyuruldu. İşte 8 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto

Sayısal Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küre içerisinden belirlenen 6 şanslı rakamı aynı kolon içerisinde bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 defa gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 08.02.2020

7 - 14 - 16 - 22 - 39 - 42

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki sonuçlara göre, ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak. 

6 Bilen Kişi Sayısı***Kişi Başına Düşen İkramiye***
5 Bilen Kişi Sayısı***Kişi Başına Düşen İkramiye***
4 Bilen Kişi Sayısı***Kişi Başına Düşen İkramiye***
3 Bilen Kişi Sayısı***Kişi Başına Düşen İkramiye***

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI -  5 ŞUBAT: 4 - 7 - 28 - 29 - 35 - 37

6 Bilen Kişi Sayısı2. DevirKişi Başına Düşen İkramiye3.209.626,78 TL
5 Bilen Kişi Sayısı77Kişi Başına Düşen İkramiye6.828,90 TL
4 Bilen Kişi Sayısı3.780Kişi Başına Düşen İkramiye104,40 TL
3 Bilen Kişi Sayısı75.339Kişi Başına Düşen İkramiye13,95 TL
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