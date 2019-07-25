Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Sayısal Loto'da Bursa Mustafakemalpaşa'dan 1 kişi 6 bilerek 1 milyon 106 bin 221 lira ikramiye kazandı. 5 bilen 72 talihli ise kişi başı 6 bin 146 liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto'nun kazandıran rakamları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 24 TEMMUZ:

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) dün akşam saat 21.45'te gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar 08 - 12 - 20 - 21 - 37 - 46 şeklinde oldu.

6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 72

4 bilen kişi sayısı : 3.724

3 bilen kişi sayısı : 66.789

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.106.221,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.146,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,25 TL