Pulitzer ödüllü foto muhabiri Lynesy Addario'nun 'It's What I Do' adlı anı kitabından sinemaya uyarlanacak film bir süredir Hollwyood'daki en gözde proje. Bir süre önce filmin yönetmenliğini Steven Spielberg'in yapacağı Addario'yu ise güzel oyuncu Jennifer Lawrence'ın canlandıracağı iddia edildi.

Scarlett Johansson

Ancak iki sinemacı projeden çekildi. Yönetmen koltuğuna usta yönetmen Ridley Scott oturdu. Kariyeri boyunca iki kez kaçırılan ve cinsel tacize uğrayan Lynesy Addario'yu canlandırması içinse Scarlett Johansson adı öne çıktı.

Lynesy Addario

Ancak gazeteci Addario New York Times'a verdiği röportajda Johansson'un filmin finansörlerinden birinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu öğrenince, "Bu adam Yemen'de savaş sürdürüyor. Kadınları hapse atıyor" diyerek filmde oynamayı reddettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman

Lynsey Addario, bin Selman'ın film projesiyle ilgisinin Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlenmesinden önce olduğu belirtip ekledi: "Kendisiyle şahsen hiç tanışmadım. Onun filmimle bir ilgisi olmasını asla istemem. Şükürler olsun ki bir ilgisi de yok!"

