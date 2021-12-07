Scholz'dan Rusya'ya

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Scholz, FDP Genel Başkanı Christian Lindner ve Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Robert Habeck ile Berlin'deki ortak basın toplantısında yeni hükümetin izleyeceği siyasete ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği'ni (AB) güçlü hale getirmek için geçmişte Almanya'nın izlediği siyasetin sürdürüleceğini ifade eden Scholz, "Dünyanın geleceği, etkili olan çok sayıda ülke tarafından şekillendirilecek. Bu nedenle Avrupa'nın gelecekte güçlü ve bağımsız hareket edebilmesi çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Scholz, ilk ziyaretini Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağını bildirdi.

Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliğiyle ilgili bir soru üzerine Scholz, Avrupa'da güvenlik ve iş birliğinin daha önce üzerine anlaşma sağlanan prensiplerle olacağını, bunların sınırlara dokunulmazlığı da içerdiğini kaydetti.

Almanya'nın, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin, Ukrayna'nın sınırında görülen askeri hareketlilikten endişe duyduğunu ifade eden Scholz, "Ukrayna'nın tehdit edilmesi kabul edilemez bir durum olur." dedi.

Sınırları yeniden çizebilmek için kimsenin tarih kitaplarını karıştırmaması gerektiğini belirten Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede bunu dile getireceğini kaydetti.

ABD'nin, Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulamayı düşünmesine ilişkin bir soruya da Scholz, uluslararası alanda birlikte çalışmayı sağlamak için her şeyi yapmanın önemli olduğunu belirterek tüm tedbirlerin dikkatlice tartılması gerektiğini ifade etti.

Scholz, transatlantik iş birliğinin yeni hükümet için önem taşıyacağını söyledi.

YENİ HÜKÜMET ENFLASYON KONUSUNDA İSTİKRARI SAVUNACAK

Almanya’nın yeni hükümetinde Maliye Bakanlığını üstlenecek Christian Lindner de enflasyon konusunda endişeli olduğunu belirterek maliye politikasının yüksek enflasyonu hesaba katması gerektiğini söyledi.

Lindner, “Enflasyonu çok dikkatli takip ediyoruz.” diyerek yeni Alman hükümetinin enflasyon konusunda istikrarı savunacağını vurguladı.

Aynı zamanda FDP Genel Başkanı olan Lindner, Almanya’nın yeni hükümetinin maliye politikasında enflasyon konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair bilgi vermedi.

Almanya’nın, Avrupa'da "istikrara" dikkat edeceğine işaret eden Lindner, istikrarla kıtada yatırımların mümkün olacağına işaret etti.

Almanya'da ekimde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Avro Bölgesi'nde enflasyon ise enerji fiyatlarındaki güçlü artışlarla kasımda yüzde 4,9 ile rekor seviyeye çıkmıştı.