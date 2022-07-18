Scholz ve Sisi arasında kritik 'enerji' görüşmesi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Avrupa'ya enerji tedariği konusunda Almanya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sisi, "Akdeniz'in doğusundaki gaz üretimi Mısır üzerinden Avrupa'ya teslim edilebilir ve ihraç edilebilir. Krizi azaltmak için burada bir rol oynayabilirsek, hemen yaparız." dedi.

Enerji krizinin uluslararası bir kriz olduğunu belirten Sisi, tedarik konusu yanında fiyatların yükselmesinin de tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, yüksek enerji fiyatlarının da Mısır halkı için bir yük olduğunu vurguladı.

Bu konuda ilgili ülkelerin koordinasyonuna ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Sisi, Mısır olarak Almanya ile çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

GÖRÜŞMENİN TEMASI ENERJİ

Şansölye Scholz ise konuğuyla enerji sektöründeki uzun vadeli ortak projeler, hidrojen ve yenilenebilir enerjilere geçiş hakkında konuştuklarını söyledi.

Scholz, "Avrupa ve Almanya'ya gaz dağıtımı için çeşitlendirme seçeneklerinin kullanılması ve genişletilmesi hakkında da konuştuk." dedi.

Sisi ile Mısır'daki insan hakları konusunu da görüştüklerini belirten Scholz, "Daha fazla katılıma ve hukukun üstünlüğüne yönelik kararlı adımlar, durumu iyileştirmeye ve uzun vadede ekonomiyi güçlendirmeye ve istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Sisi, Almanya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüşmüştü.

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