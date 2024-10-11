Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda orman etabını Wade Young kazandı

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda ikinci gün orman etabıyla devam etti. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 15. senesinde 42 ülkeden 420 sporcuya ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getiren organizasyonda Ovacık Yaylası’ndan start alan sporcular, zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için yoğun çaba gösterdi. Son metrelerde yer alan tırmanma etabı ise sporcuları bir hayli zorladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de trafik ve güvenlik önlemleri aldı. REKLAM ORMANDA KAZANAN WADE YOUNG Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda 81 puanla 2. sırada yer alan Güney Afrikalı Wade Young, Sea To Sky’ın orman etabında 1. sırada yer aldı. Organizasyonda parkurun tecrübeli isimleri arasında yer alan Red Bull’un 28 yaşındaki sporcusu, bu etabı liderlikte sonlandırdı. Orman etabında ikinciliği Alman sporcu Manuel Lettenbichler elde etti. Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda zirvede yer alan Red Bull’un 26 yaşındaki sporcusu ilk iki etabı 2. sırada tamamladı.

Yarışta 3. ise Billy Bolt oldu. Sakatlığının ardından 7 aylık ara sonrası yarışlara dönerek dünü birinci kapatan İngiliz sporcu, orman etabında kürsünün 3. sırasında yer aldı. SEMİH ÖZDEMİR: SEA TO SKY'IN EN ZORLU OLAN DAĞ YARIŞI İÇİN HAZIRLANIYORUZ Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir, organizasyonun ikinci gününde yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saat 09.00’da orman yarışımızın startını Ovacık Yaylası’nda verdik. 43 kilometrelik etap tamamlandı. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Yarışçılar tabii ki aralarda kondisyonu yetenler oraya kadar mücadele verdi ama en iyiler finişi gördüler. Bugünü de tamamladık, artık yarın için Sea To Sky’ın en zorlu olan dağ yarışı için hazırlanıyoruz” dedi.