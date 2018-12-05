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Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Yarar, "Çeşitli Anma Törenleri, başlangıcında daha çok konferans, panel, sohbet, şiir dinletisi şeklindedir. 1950’li yıllardan itibaren çeşitlenen Mevlâna’yı Anma Törenleri zaman içinde kurumsallaşmış, Konya’da Kültür Bakanlığı, Valilik, Konya Belediye Başkanlığı, Üniversiteler ve diğer resmi- özel kurumların ve vakıfların katkısı ile bugüne ulaşmıştır. Cumhuriyet tarihinin en köklü kültür-sanat ekinliği olan Mevlâna’yı Anma Törenleri, ilk başladığı günden önce de Mevlevîler arasında Hazret-i Mevlâna’nın vefat gününü anlatmak üzere Şeb-i Arûs olarak bilinmektedir. Hatta ‘Şeb-i Arûs’ ibaresi, manevi dünyamızın diğer uluları içinde kullanılan bir tabir olmasına rağmen; tıpkı mesnevi deyince Mevlâna’nın Mesnevîsi’nin, Mevlâna deyince sadece Hazreti Mevlâna Muhammed Celaleddin’in hatırlandığı gibi artık sadece Hazret-i Mevlâna’nın vefat gününü anlatmak üzere kullanılır olmuştur." dedi.
"Şeb-i Arûs Hz. Mevlâna’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" ibaresinin tescillendiğini belirten Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Yarar, "Birkaç yıldır devam eden çalışmalarla “Şeb-i Arûs” ibaresinin sadece 17 Aralık’ı ve Hazret-i Mevlâna ile ilgili Anma Törenlerini ifade etmesine yönelik marka tescil başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin hukuki süreç tamamlanarak “Şeb-i Arûs Hz. Mevlâna’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri”nin Konya Valiliği İl Kültür ver Turizm Müdürlüğü adına marka tescili yapılmıştır.
Ülkemizde veya ülke dışında Şeb-i Arûs adı altında yapılacak etkinlikler, marka tescilinden doğan haklarımıza binaen tarafımızdan izin alınmak suretiyle yapılabilir. Aralık ayında Konya dışında zaman zaman Şeb-i Arûs adıyla düzenlenen etkinlikler, bizim iznimiz ve bilgimiz dahilinde değildir. 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya’da düzenlemiş olduğumuz Şeb-i Arûs etkinlikleri haricinde Konya dışında yapılan etkinliklerle ilgili sorumluluğumuz olmadığını ve marka tescilinden doğan haklarımızı saklı tuttuğumuzu Türk kamuoyu ile paylaşmayı görev bilir ve saygılar sunarız." dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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