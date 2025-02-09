Sebastian Szymanski: Kulüp tarihine geçmek mutluluk verici

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Sebastian Szymanski, galibiyeti değerlendirdi.

"KULÜP TARİHİNE GEÇMEK MUTLULUK VERİCİ"

Kulübün lig tarihindeki 4000. golünü atmasına değinen Polonyalı yıldız, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici. Takım açısından da gururluyum. Fred ile ilk defa yan yana oynamadık, ilerleyen maçlarda da bunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.