Sebastian Szymanski: Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, maç için motive olduklarını dile getirdi.

Yarın yeni bir maça çıkacaklarının altını çizen Szymanski, "Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve öz güvenimiz yüksek. Bu beraberlik sonrasında nasıl bir cevap vereceğimiz önemli. Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan Szymanski, şöyle konuştu: