Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sebastian Szymanski: Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Sebastian Szymanski: Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz

        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Manchester United maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yarın iyi bir cevap vermek istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, maç için motive olduklarını dile getirdi.

        Yarın yeni bir maça çıkacaklarının altını çizen Szymanski, "Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve öz güvenimiz yüksek. Bu beraberlik sonrasında nasıl bir cevap vereceğimiz önemli. Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kendisinin bu sezonki performansıyla ilgili de konuşan Szymanski, şöyle konuştu:

        "Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki, her maçta gol atamazsınız. Geçen sene başında gol ve asist anlamında iyi bir performans sergiliyordum. Şimdi de milli takımda bunu sürdürüyorum. En önemli şey takımın 3 puan alması ve benim de elimden gelenin en iyisini yapmam. Benim için önemli olan, dışarıdaki insanların memnun olması değil, etrafımdaki insanların memnun olması."

        Jayden Oosterwolde'nin Samsun'da sakatlanması hakkında da konuşan Szymanski, Jayden'ın sakatlığı sebebiyle çok üzgün olduklarını belirterek "Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Her zeminde oynamak zorundasınız. Jayden'ın yaşadığı sakatlık hakkında üzgünüz. Takım arkadaşlarının desteği her onunla birlikte." açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı