OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yüksek Seçim Kurulu'nun oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.