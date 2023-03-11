Seda Bakan: Geceleri uyuyamıyorum

"1999 DEPREMİNİ BİZ DE ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE YAŞADIK"



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kendini iyi hissetmediğini belirten Bakan, "Kendime hâlâ gelebilmiş değilim. Hiç kimse gelemiyor. Çünkü büyük bir psikolojik buhran içindeyiz. İnsanlar orada o şekilde yaşarken ailelerini kaybetmiş, çoluğunu çocuğunu, annesini kaybetmiş... Onları düşündükçe çok etkileniyorum. 1999 depreminde Düzce'deydim. Biz de çok sert bir şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum. Gerçi bilmeyen de ağır bir şekilde hissetmiş oldu" ifadelerini kullandı.