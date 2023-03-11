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Seda Bakan: Geceleri uyuyamıyorum

Seda Bakan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri hakkında konuştu. Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini anlatan ünlü oyuncu, "Geceleri uyuyamıyorum. Her yerde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarını sularımızı koyduk. Kızım Leyla da her şeyin farkında" dedi

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  • Seda Bakan: Geceleri uyuyamıyorum - Deprem haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü oyuncu Seda Bakan, Bebek'teydi. Mutfak alışverişine çıkan Bakan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    3,5 yaşındaki kızı Leyla'ya akşam yemeğinde balık yapacağını söyleyen Seda Bakan, "Yemekleri evde ben yapıyorum. Güzel yemek yapıyorum. Bolu'lu olduğum için yemek konsunda iyiyim. Beklerim, gelin" diye konuştu.
  • Seda Bakan: Geceleri uyuyamıyorum - Deprem haberleri

    "1999 DEPREMİNİ BİZ DE ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE YAŞADIK"

    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kendini iyi hissetmediğini belirten Bakan, "Kendime hâlâ gelebilmiş değilim. Hiç kimse gelemiyor. Çünkü büyük bir psikolojik buhran içindeyiz. İnsanlar orada o şekilde yaşarken ailelerini kaybetmiş, çoluğunu çocuğunu, annesini kaybetmiş... Onları düşündükçe çok etkileniyorum. 1999 depreminde Düzce'deydim. Biz de çok sert bir şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum. Gerçi bilmeyen de ağır bir şekilde hissetmiş oldu" ifadelerini kullandı.
  • Seda Bakan: Geceleri uyuyamıyorum - Deprem haberleri

    "GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Deprem için önlemler almaya çalıştıklarını dile getiren Seda Bakan, "Bizim ev çok eski değil ama gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Apartman toplantısı yapıldı. Belediyedeki o raporlara bakıldı. Örnekler alındı. Her şey depreme uyumlu görünüyor ama bilemeyiz tabii. Sadece iyi bir evde oturduğumuzu biliyoruz" dedi.
  • Seda Bakan: Geceleri uyuyamıyorum - Deprem haberleri

    "GECELERİ UYUYAMIYORUM"

    Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini anlatan ünlü oyuncu, "Geceleri uyuyamıyorum. Her yerde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarını sularımızı koyduk. Leyla da her şeyin farkında. İzletmememize rağmen konu sürekli bu olduğu için çocuk merak ediyor ve duyuyor. Biz de yardımlarımızı yaptık. O da kendi çapında ufak yardımını yaptı" şeklinde konuştu.
  • Seda Bakan: Geceleri uyuyamıyorum - Deprem haberleri

    "BÜYÜK BİR SEVAP"

    Koruyucu annelik hakkında da düşünceleri sorulunca Bakan, "Kırmızı Çocuklar Derneği'ne üyeyim. Oraya da gidiyorum. Koruyucu anneler çok kolay değil, zor bir mevzu. Kolay bir prosedür değil. Yani isteyen, bakabilecek insanlar sahiplensinler. Büyük bir sevap" dedi.

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