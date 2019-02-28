Seda Bakan: Sağlıklı olsun, cinsiyeti önemli değil!

Oyuncu Seda Bakan, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Kostüm provasından çıktığını belirten oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Öte yandan, üç buçuk aylık hamile olan Bakan, setlere birkaç yıl ara veren ünlüler hatırlatılınca, "Setlere ara vermeyeceğim. Çok saçma, iki sene ara mı olur? Emekli olayım daha iyi. Çalışmam lazım. Nerede doğum yapacağım belli değil. Şu an bir düşüncem yok, belli olmaz öyle şeyler. Sağlıklı olsun kız-erkek önemli değil" ifadelerini kullandı